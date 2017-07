Calciomercato Torino, otto milioni per Acerbi: no del Sassuolo

TORINO - Nei giorni scorsi il Torino ha offerto otto milioni al Sassuolo per il difensore centrale Francesco Acerbi. Una proposta, guarda caso, fatta proprio nel giorno in cui lo Zenit aveva proposto otto milioni a Cairo per il giovane Kevin Bonifazi. Una cifra importante che però gli emiliani hanno rifiutato. E a questo punto i granata hanno detto no ai russi per il loro giovane: ma se la proposta dovesse salire, chissà... Ma torniamo ad Acerbi: è in bilico ma il Sassuolo chiede 15 milioni. Sino ad oggi, oltre alla “richiesta” del Toro, ha detto no ai nove milioni proposti dallo Zenit di Mancini e ai dieci offerti dai turchi del Galatasaray. Il club neroverde non ha fretta, aspetta l’occasione giusta ed è convinto di incassare una somma vicina a quella che ha chiesto. Il difensore, si sa, piace a Sinisa Mihajlovic e non è escluso che il ds Petrachi nei prossimi giorni torni alla carica, se dovessero sorgere delle difficoltà nell’operazione Paletta, anche se al momento l’italo-argentino del Milan è il più vicino (degli altri difensori) ai granata. Con il Milan il discorso è aperto da tanto tempo.

