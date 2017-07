Calciomercato, l'agente di Manolas: «Juventus? Può essere una possibilità»

TORINO - Era a un passo dallo Zenit San Pietroburgo di Mancini e poi l’affare è saltato. Manolas al momento è ancora un giocatore della Roma, ma il suo futuro resta ancora tutto da scrivere. «Ha un contratto per altri due anni con i giallorossi – ha dichiarato il procuratore del centrale greco, Ioannis Evangelopoulos, a TMW -. Zenit? Preferisco non commentare quanto accaduto. Mi limito a dire che è stata presa una decisione, non vado oltre». Il difensore continua a essere corteggiato da molti club: «L’Inter può essere una possibilità – ha continuato l’agente -. Così come Barcellona, Real Madrid e Juventus. Si fanno sempre tanti nomi».

