Calciomercato: «Jorge Mendes propone James Rodriguez alla Juventus»

TORINO - L’avventura di James Rodriguez al Real Madrid potrebbe essere finita. Il suo spazio al Bernabeu è sempre più limitato e dalla Spagna fanno sapere che l’agente, il potentissimo Jorge Mendes, l’avrebbe offerto a molti top club europei. L’unico neo è rappresentato dalla richiesta della dirigenza dei blancos, che non lo manderebbero via per un prezzo inferiore ai 75 milioni di euro. Il procuratore portoghese, secondo Sport, l'avrebbe proposto a Juventus, Psg, United, City, Liverpool, Milan, Inter e Chelsea. Difficile, però, che la società bianconera si inserisca nella corsa alla stella colombiana visto l’imminente arrivo di Douglas Costa e quello sempre più probabile di Bernardeschi.

