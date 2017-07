Juventus-Douglas Costa: Marotta è a Monaco per chiudere

MONACO - Siamo ormai ai minuti conclusivi della trattativa che porterà Douglas Costa alla Juventus. Beppe Marotta si trova a Monaco di Baviera, dove insieme all'intermediario Giovanni Branchini, sta incontrando la dirigenza bavarese. Si lavora per far partire il calciatore brasiliano già stasera o al massimo domani per le visite mediche. Intanto anche oggi Douglas Costa ha saltato l'allenamento con i compagni.

Il Bayern Monaco inoltre ha già annunciato il sostituto: è infatti ufficiale l'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid con la seguente formula: prestito di due anni con diritto di riscatto per il Bayern.

ALTRO COLPO - In questa settimana il mercato della Juve sta subendo un'accelerata. È vicinissimo anche l'acquisto di Wojciech Szczesny: il portiere non è stato convocato dall'Arsenal ed è in attesa della definizione dell'accordo tra il club inglese e la Juve.

