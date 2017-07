Calciomercato Torino, Zola vede Belotti al Chelsea

TORINO - Gianfranco Zola ha parlato di Andrea Belotti, attaccante granata classe '93, durante un'intervista rilasciata al programma 'Alan Brazil Sports Breakfast' di 'TalkSport': «A essere onesti, penso che il Chelsea dovrebbe andare dritto su Belotti, è quello con le caratteristiche piu' simili a Diego Costa. Morata è un po' diverso, non ha la presenza in area di un giocatore come Diego Costa. È un giocatore diverso, ha altre qualità. Costa è stato decisivo la scorsa stagione, è un tipo di giocatore perfetto per il tipo di calcio di Conte, e prendere un giocatore simile al suo posto sarà la chiave giusta per il Chelsea».

Cairo: «Non voglio immaginare un Toro senza Belotti»

PARTENZA DIFFICILE - Partenza che, in ogni caso, sembrerebbe complicata per qualsiasi squadra. Il presidente Urbano Cairo non vorrebbe separarsi dal proprio bomber: «Ho scelto la clausola da 100 milioni per l'estero perché è molto elevata e per il momento nessuno si è fatto vivo. Sono contento sia con noi e spero rimanga», ha dichiarato nei giorni scorsi.