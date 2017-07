Milan, Montella: «Bonucci è il miglior centrale al mondo»

TORINO - Il Milan è arrivato in Cina per la tournée e Vincenzo Montella, in conferenza stampa, ha subito speso grandi parole per il nuovo colpo del mercato rossonero: «Bonucci è il miglior difensore del mondo insieme a Sergio Ramos. Poterlo allenare è un sogno, ringrazio Mirabelli e Fassone. La fascia da capitano? Nella mia testa ci sono più capitani, parlerò con la società».

VISITE CONCLUSE - L’ex juventino ha terminato le visite mediche alla Clinica La Madonnina e dopo una pausa in albergo andrà a Milanello. Nei prossimi giorni – probabilmente martedì – raggiungerà il resto della squadra in Cina. Biglia, invece, ha interrotto i test per incontrare Fassone a Casa Milan. Poi è tornato in clinica per ultimare le visite.

LE FAVORITE - «La società sta facendo un lavoro straordinario. Sono arrivati sia giocatori d'esperienza che giovani. Molti arrivano da altri campionati, quindi avranno bisogno di un periodo di adattamento ma sono molto fiducioso. Sinceramente non sento molta pressione. Per me è più facile allenare giocatori forti. È vero – ha continuato Montella - abbiamo cambiato molto scegliendo giocatori in base ad una logica ma servirà serenità e la forza di creare nell'immediato un gruppo solido che ci ha permesso lo scorso anno di toglierci diverse soddisfazioni. Ci sono squadre già collaudate in Serie A, come Juventus, Napoli e Roma. Sono queste per me le favorite».

OBIETTIVO CHAMPIONS - «Il nostro obiettivo è quello di entrare in Champions. Ma c'è da diventare squadra, bisogna crescere rapidamente. I ragazzi che ho avuto modo di conoscere fino ad ora hanno messo subito a disposizione le loro ottime qualità, certamente i due acquisti di Bonucci e Biglia ci permettono di avvicinarci alla stagione con ancor più fiducia».

«TRATTATIVA SORPRENDENTE» - In conferenza è intervenuto anche Montolivo, che ben presto potrebbe cedere la fascia proprio in favore di Bonucci. «Lui e Biglia sono dei grandi giocatori – ha detto il regista -. Il nostro obiettivo deve essere quello di entrare in Champions, sarà una sfida molto stimolante alla luce degli ultimi acquisti. Per fare bene una squadra deve avere 22-23 titolari e la società sta andando in quella direzione. Quella di Bonucci è stata una trattativa sorprendente, alzerà il livello del nostro gioco».