La Juventus rifiuta 100 milioni per Higuain

TORINO - La notizia è clamorosa. Quando la Juve vende un giocatore è perchè non gli interessa più altrimenti fa di tutto per tenerlo. La cessione di Leonardo Bonucci al Milan? Semplice: l’amministratore delegato bianconero Beppe Marotta vuole costruire una squadra ancora più offensiva. Perché per vincere la Champions League, finalmente, e non fermarsi proprio sul più bello, bisogna fare un gol in più dell'avversario mentre in Italia, per imporsi in campionato, basta prenderne uno in meno. Quindi via libera a un assetto ancora più offensivo, è cambiata la mentalità. E se proprio c’è da fare un sacrificio, è meglio che coinvolga qualcuno della retroguardia. Proprio in quest'ottica, da Londra, è trapelata una notizia clamorosa. Un no secco da parte della Juve all’indirizzo del Chelsea nientemeno che per Gonzalo Higuain. Un no deciso ad Antonio Conte e Roman Abramovic.

IL CONTATTO Dieci giorni fa, a Milano, un alto funzionario del club londinese (direttore commerciale) ha contattato Marotta: «Quanto valutate Higuain?» è stata la domanda. Secca la risposta del direttore generale: «Non ha prezzo, non si vende». L'interlocutore di Abramovic ha rilanciato: «Cento milioni». Altro no. L’ad non ha neanche voluto abbozzare una trattativa. Segno evidente che Antonio Conte, in attesa di avere il suo bomber, aveva (a sorpresa) messo al primo posto il Pipita ma s'è trovato di fronte un muro insormontabile. Higuain e Dybala non si vendono. Attorno alla Joya e al Pipita - secondo le intenzioni e a meno di clamorosi colpi di scena - verrà costruita la squadra che punterà a Kiev. La difesa di ferro passa in secondo piano, il punto di forza deve essere diventare inarrestabili dalla cintola in su. Come il Real Madrid, come il Barcellona, com il Bayern Monaco per intenderci.

