Roma-Nainggolan, vertice positivo ma Spalletti non molla

ROMA – Dopo le cessioni di Salah, Rüdiger, Paredes e Mario Rui le porte in uscita sono ora chiuse nella Roma, con il presidente James Pallotta in persona intervenuto per dichiarare incedibili il difensore Manolas e il centrocampista Nainggolan. E proprio sul ‘Ninja’ belga punta forte il club di Trigoria, intenzionato a farne uno dei pilastri su cui costruire il nuovo ciclo targato Eusebio Di Francesco. Ma per farlo bisogna raggiungere l’accordo per un rinnovo di contratto che Nainggolan aspetta ormai da tempo, ormai dall’estate scorsa quando rifiutò il Chelsea di Antonio Conte convinto anche dalle promesse dei dirigenti giallorossi. Ed è proprio per trovare questo accordo che il belga, rientrato dalle vacanze, è stato oggi insieme al suo agente Alessandro Beltrami a Trigoria per un summit con la società rappresentata dal nuovo ds Monchi. L'offerta del club, di 4 milioni a stagione, ha limato le distanze con il calciatore che ne chiede 5 all'anno per 5 anni ed è uscito sorridente dalla sede romanista dopo il colloquio con Monchi: «Se è arrivata la firma? Sto ridendo» è stata la sua risposta ai cronisti.

SPALLETTI IN AGGUATO - I tifosi giallorossi restano comunque con il fiato sospeso, in attesa di capire se potranno esultare ancora per le gesta del 'Ninja' o se devono temere un'altra cessione eccellente con Spalletti pronto a portarselo all'Inter. «Adesso siamo più indietro rispetto al Milan, proveremo a prendere Nainggolan che è uno dei campionissimi nel nostro mirino», ha detto il nuovo tecnico dell'Inter ai cronisti proprio poco fa al termine dell'amichevole persa 2-1 a Brunico contro il Norimberga.

