Baggio come Del Piero: «Bonucci? Sorpreso dalla Juventus»

TORINO – Dopo Alessandro Del Piero (oggi a segno nel 4-2 rifilato dall'Italia alla Cina nella gara degli 'Star Sixes') tocca a Roberto Baggio. E se la faccia di 'Pinturucchio' in tv subito dopo la notizia della cessione di Bonucci al Milan ha fatto il giro del mondo divenendo immediatamente il simbolo dello sgomento juventino, un sentimento simile traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport' dall’altro grande numero 10 che come il difensore a suo tempo passò dalle righe bianconere a quelle rossonere del ‘Diavolo’: «Potrei parlare del mio trasferimento, mentre non conosco i dettagli e le motivazioni che hanno portato a quello di Bonucci – ha detto Baggio -. L’unica cosa che posso dire è che non me l’aspettavo, perché parliamo di una delle colonne della Juventus nelle ultime stagioni e sinceramente ne sono rimasto sorpreso».

