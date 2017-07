Calciomercato, Bernardeschi-Juventus: si ricomincia

TORINO - Se le trattative per il centrocampista iniziano a scaldarsi, quella per Federico Bernardeschi è cotta a puntino. L’esperienza nella Fiorentina del 23enne esterno si è ormai conclusa, come testimoniano i tre giorni in più di vacanza concessigli dalla società viola: a Moena dovrebbe presentarsi giovedì anziché domani. Dovrebbe, perché magari nel ritiro della Fiorentina non arriverà mai. Difficile che riesca a partire per la tournée negli Stati Uniti con il resto della Juventus, ma la chiusura dell’operazione dovrebbe arrivare entro la fine della settimana. Improbabile, ma non impossibile, che nell’operazione entri Sturaro, anche se la Fiorentina lo vuole e Corvino ieri ha incontrato l’agente: i 2,2 milioni di ingaggio sono alti per gli standard viola e Allegri preferirebbe non privarsene. Una buonuscita della Juve risolverebbe il nodo economico, ma i viola dovrebbero concedere uno sconto su Bernardeschi. (s.bal.)