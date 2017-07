Sirene inglesi per Kroos: «Mourinho lo vuole allo United»

TORINO – Il Real Madrid non smette di pensare a David De Gea, portiere spagnolo del Manchester United, e i ‘Red Devils’ di José Mourinho dopo le ripetute chiusure ora sarebbero pronti a trattare a una condizione: l’inserimento del centrocampista Toni Kroos come contropartita. Questo almeno sostiene il ‘Mirror’ secondo cui «Mourinho è un grande estimatore del 27enne tedesco, convinto che sia la spalla perfetta per Pogba». Il tabloid britannico sostiene poi che il ritorno di De Gea a Madrid, dove ha già giocato ma con l’Atletico, alla fine si farà: «Il punto non è se succederà, ma quando».

