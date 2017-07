Juventus-Schick: tre gli scenari possibili

1 di 4 Successiva

TORINO – Se il passaggio di Bonucci al Milan come un fulmine a ciel sereno ha ferito l’orgoglio i tifosi della Juventus c’è un altro caso che rischia di colpire il frastornato popolo bianconero, che aspetta ora una reazione del club campione d’Italia sul calciomercato. Si tratta di Schick, talento strappato dalla Juventus a una folta concorrenza grazie all’accordo che era stato raggiunto con la Sampdoria per una cifra di 30,5 milioni. Un affare chiuso con grande anticipo ma tornato in discussione negli ultimi giorni e che rischia di saltare per un problema di natura cardiaca evidenziato dalle visite mediche a cui il 21enne attaccante ceco è stato sottoposto al J Medical. Aspettando l’esito dell’approfondita visita effettuata giovedì al Policlinico Gemelli di Roma e come spiegato dall’edizione di Tuttosport in edicola oggi, tre sono ora gli scenari possibili.