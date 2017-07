Il Torino presenta la nuova maglia, ma senza Belotti

TORINO - Sorpresa per alcuni e preoccupazione per molti: da questa mattina è comunque l'ansia il sentimento più diffuso tra i tifosi del Torino, che hanno potuto festeggiare solo in parte le nuove maglie presentate dalla società granata. Tra i quattro testimonial scelti tra i calciatori di Sinisa Mihajlovic ci sono infatti il portiere Sirigu, Iago Falque, il nuovo difensore brasiliano Lyanco e Moretti ma non c'è quello più atteso, il bomber e capitano Andrea Belotti. Un'assenza che è difficile non interpretare come un indizio di mercato, considerato che il 'Gallo' è da tempo nel mirino dello scatenato Milan cinese oltre che in quello del Chelsea di Antonio Conte, a caccia di un centravanti di peso dopo che il belga Lukaku ha preferito accasarsi allo United. La speranza del popolo granata è che sia solo una 'precauzione' della società, considerando che Belotti ha una clausola di 100 milioni per l'estero e che il calciomercato è ancpora lungo, ma che alla fine il 'Gallo' possa restare ancora al Toro almeno una stagione per avere la certezza di un ruolo da protagonista in vista dei Mondiali del prossimo anno in Russia.