Juventus, domani è il Douglas Costa-day

Presentazione ufficiale all'Allianz Stadium per l'esterno brasiliano arrivato dal Bayern Monaco twitta

TORINO - Dopo aver 'assaggiato' la Juventus da qualche giorno, tra poche ore Douglas Costa si sentirà bianconero a tutti gli effetti. È prevista infatti per domani all'Allianz Stadium la presentazione ufficiale dell'esterno brasiliano arrivato dal Bayern Monaco. La conferenza stampa, in diretta dall’Allianz Stadium (dalle ore 14.30), sarà visibile su Juventus Tv, sul profilo Facebook dei campioni d'Italia e in streaming su Juventus.com. A seguire, il giocatore sarà intervistato negli studi del canale ufficiale bianconero e, alle 15.30, incontrerà i tifosi nel nuovo Juventus MegaStore, da poco inaugurato a fianco al Museo, sull’ala est dello stadio.

