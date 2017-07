Niente tournée per Matic: «Juventus vicina»

Calciomercato: secondo la stampa inglese la scelta del Chelsea, che non porterà in Cina il centrocampista serbo, spalanca le porte ai campioni d'Italia twitta

TORINO – Se due indizi fanno una prova allora forse hanno ragione in Inghilterra a dare la «Juventus in pole su Matic». Dopo l’acquisto del mediano Bakayoko dal Monaco infatti è arrivata anche la mancata convocazione del centrocampista serbo per la tournée cinese dei ‘Blues’, con Antonio Conte che lo lascerà a casa come del resto ha già fatto con il bomber Diego Costa “tagliato” con un sms già da un po'. «Il Chelsea sta trattando con il club di Torino per il terzino brasiliano Alex Sandro - scrive il 'The Guardian' - ed è normale pensare che al centro della discussione tra le due società ci sia anche il futuro del centrocampista serbo. Matic parlerà ora con i dirigenti dei londinesi con la speranza che si aggiunga a un accordo».

