Calciomercato Juventus, Douglas Costa day: conferenza stampa live alle 14:30

Oggi la presentazione ufficiale dell'esterno brasiliano. Segui tutto in diretta su www.tuttosport.com

TORINO -Il grande giorno di Douglas Costa è arrivato. Verrà presentato ufficialmente proprio oggi il brasiliano, primo vero colpo del mercato bianconero. L'ex Bayern Monaco sarà protagonista di un'intera giornata dedicata a sé: conferenza stampa alle 14.30 presso la sala stampa dell'Allianz Stadium, in diretta su Juventus Tv ma anche sul profilo Facebook del club bianconero. A seguire, Douglas Costa incontrerà i tifosi bianconeri all'interno del nuovo Juventus MegaStore: in programma anche una sessione di foto e autografi esclusiva per i primi trentacinque tifosi che acquisteranno la nuova maglia ufficiale numero 11.