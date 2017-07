L'Inter va in Cina, c'è anche Perisic. Spalletti: «Ha avuto un problema, ora è con noi»

MILANO - «Andiamo in Cina per prepararci al meglio e per piacere di più. I tifosi possono stare tranquilli, le cose si faranno seriamente». L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, all'arrivo all'aeroporto di Malpensa poco prima di partire per la tournée in Cina, tranquillizza l'ambiente nerazzurro riguardo il mercato. «Avevamo i vincoli della Uefa e i dirigenti sono stati bravi. Facciamo le cose con i tempi giusti - spiega - e in maniera corretta. Non si va allo sbaraglio e a fare confusione. Perisic? Ha avuto un problema, non ho nessun vantaggio a raccontarvi delle bugie. È giusto che i nostri tifosi sappiano la verità. Adesso è con noi». Il tecnico conferma ai giornalisti che l'attaccante croato ha lasciato il ritiro di Riscone sabato mattina per un ascesso ai denti. Solo un contrattempo, dunque, e non un mal di pancia legato al mercato.

C’È PERISIC - Ivan Perisic convocato, Gary Medel invece non partirà per la Cina. Sono 28 i giocatori dell'Inter convocati da Spalletti per la torunée estiva tra Cina e Singapore. L'attaccante croato, che ha regolarmente raggiunto i compagni questa mattina ad Appiano Gentile, sarà impegnato nei prossimi giorni con la squadra nerazzurra. Nel caso il Manchester United, però, arrivasse ad offrire i 55 milioni di euro chiesti dall'Inter, non è escluso che Perisic possa lasciare l'Asia per raggiungere l'Inghilterra. Non è stato convocato invece Gary Medel. Il centrocampista ha giocato il 2 luglio scorso la finale di Confederations Cup e quindi avrà ancora qualche settimana di ferie. Rimane in Italia, poi, Davide Santon che ha rimediato una lesione alla giunzione muscolo tendinea al prossimale del gemello mediale. Cristian Ansaldi, invece, raggiungerà i nerazzurri successivamente dopo aver recuperato dall'operazione all'ernia. Nella tournée estiva, l'Inter sfiderà il prossimo 21 luglio lo Schalke 04, poi lunedì prossimo sarà il turno del Lione. Le grandi amichevoli dell'International Champions Cup inizieranno invece giovedì 27 con la sfida al Bayern Monaco. Mentre il 29 toccherà al Chelsea di Antonio Conte.