Szczesny: «Buffon? Da lui voglio imparare tutto. Juventus un passo avanti»

Il portiere polacco in conferenza stampa: «Sono molto contento di essere qui, questo club ha una mentalità vincente». Ha scelto la maglia numero 23

TORINO - Szczesny è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. Il portiere polacco è stato presentato in conferenza stampa: «Prime sensazioni alla Juventus? Sono molto contento di essere qui - le parole dell'ex romanista - Doveva succedere questo giorno da due mesi, lo aspettavo. Io e Buffon abbiamo parlato, Gigi è simpatico, è una leggenda della Juve e dell'Italia. Sono contento di allenarmi con lui, mi può trasmettere tanta esperienza».

«Quanto spero di giocare? Sono pronto a giocare, capisco il ruolo di Buffon e lo rispetto. Sono qui per imparare ed essere alla sua altezza. Sono a disposizione di Allegri. Eredità di Buffon pesante? Sono abbastanza fortunato, non ho mai sentito la pressione nella mia vita. Sono qua per rappresentare il club ai massimi livelli».

«Dalla Juventus si viene scelti, quando sono stato avvicinato non ho avuto dubbi. Due anni fantastici alla Roma, sono molto grato».

«Credo che nel calcio ci sia sempre margine di miglioramento. A Roma tipo di allenamento più tecnico rispetto all'Inghilterra. Buffon è un leader, lo rispetto molto».

«Non ho scelto io la Juventus, è la Juventus che ha scelto me. Se uno crede in se stesso, allora la scelta è molto facile. Sono pronto a raccogliere questa sfida per fare un passo avanti nella mia carriera».

«Allegri l'ho incontrato giusto per un buongiorno. Sì, il sogno è essere il portiere della Juventus e vincere, qui c'è una mentalità vincente».

«Tutti hanno voglia di vincere e un modo per poter vincere è giocare alla Juventus perché spinge al massimo. Manolas? Non spetta a me dirlo...».

«Ho parlato con Glik per sapere qualcosa sulla città di Torino, mi ha parlato molto bene della città. A Roma erano preparati e sapevano che sarei venuto qui».

«La cosa che mi ha spinto a venir qui è la voglia di vincere. Sono qui per vincere. Tanti giocatori che sono venuti qui sono migliorati».

«Ho sentito quello che ha detto Buffon. Spero riusciremo a vincerlo, anche perché Gigi merita questo Buffon».

«No, con Boniek non ho parlato. E' stata una decisione mia».

«Mio punto debole le uscite alte? Sono un giocatore della Juventus, non ho nessuna debolezza».