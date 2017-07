Calciomercato Inter, Vecino è cosa fatta. E spunta Vidal

MILANO - L'Inter ha deciso di muoversi con grande cautela, di non farsi prendere dalla fretta e dalla voglia di ribattere ai numerosi colpi del Milan ma negli ultimi giorni Piero Ausilio e Walter Sabatini hanno rotto gli indugi. Luciano Spalletti è partito per la Cina con i soli Skriniar e Borja Valero (più Padelli) come volti nuovi e tanti giocatori che potrebbero prima o poi fare le valigie - Nagatomo, Murillo, Ranocchia, Kondogbia, Brozovic, Biabiany, Jovetic e Gabigol più Medel non convocato - ma adesso sembra arrivato il momento di iniziare a completare la squadra. Vecino, Keita e Schick - degli ultimi due parliamo in altre pagine - sono operazioni che potrebbero presto diventare ufficiali, in particolare quella legata all’ecclettico centrocampista viola per il quale l'Inter ha deciso di pagare la clausola di rescissione da 24 milioni.

OFFERTA VIDAL? - Considerati gli investimenti per Skriniar, Borja Valero e alcuni giovani, l'Inter ha investito circa 30 milioni, cifra che potrebbe lievitare nel giro di qualche giorno fino a 130 visto che oltre ai 24 per Vecino, vanno messi in cantiere 30 per Schick, 20-25 per Keita (Juve permettendo) e poco meno di 20 per il terzino brasiliano Dalbert del Nizza (il giocatore vuole l'Inter, è solo questione di tempo). Insomma, l'Inter si sta muovendo e chissà che non arrivi anche il colpo ad effetto: ieri in Cile parlavano di un'offerta ufficiale da 60 milioni per Vidal recapitata al Bayern. Al di là delle smentite, Vidal rimane un obiettivo nerazzurro (come Di Maria) ma ci vorranno anche delle uscite a centrocampo, considerando il prossimo innesto di Vecino.

