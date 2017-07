Juventus-Bernardeschi: slitta ancora la fumata bianca

Il giocatore non va in ritiro con la Fiorentina: «gastroenterite acuta»

E' terminato l'incontro tra Beppe Bozzo, agente di Federico Bernardeschi, e la dirigenza della Juventus rappresentata da Maorotta e Paratici, per definire gli ultimi dettagli del trasferimento in bianconero del giocatore dalla Fiorentina. Slitta ancora la fumata bianca. Si discute sui bonus che dovranno andare al club viola. Nei prossimi 2-3 giorni dovrebbe essere definito il tutto. Le parti sono ormai vicinissime.

Intanto Federico Bernardeschi non si presenterà nel ritiro della Fiorentina a Moena. Il giocatore ha inviato al club viola un certificato medico: problemi di gastroenterite. Già in mattinata aveva saltato le visite mediche. Nel tardo pomeriggio il comunicato dei viola a conferma della situazione: «La Fiorentina informa che Federico Bernardeschi non raggiungerà il ritiro di Moena in quanto affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata».

Il giocatore, una volta definito il passaggio, potrebbe raggiungere la Juventus negli Stati Uniti e partecipare alla tournée. Ma ci vorrà ancora qualche giorno.