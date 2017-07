Bernardeschi-Juventus, è fatta: alla Fiorentina 40 milioni più bonus

TORINO - Bernardeschi-Juventus: è fatta. La trattativa tra la dirigenza bianconera e la Fiorentina è chiusa. L'accordo tra i due club per il trequartista della Nazionale italiana è di 40 milioni di euro più bonus e il 10% in caso di una futura rivendita. Il nuovo rinforzo per l’attacco di Massimiliano Allegri è servito. Il tecnico, però, dovrà aspettare un po’ per poterlo allenare: giusto il tempo delle visite mediche e del viaggio a New York per raggiungere i nuovi compagni.

LE CIFRE - La Fiorentina ha accettato l’idea di abbassare da 10 a 5 i milioni di bonus da incassare oltre ai 40 certi per il cartellino del giocatore, mentre

tra l’attaccante e la società bianconera non ci sono problemi di intesa. Contratto di 5 anni, ingaggio da 4 milioni a stagione. Resta da aspettare soltanto l'ufficialità del trasferimento.

CLIMA TESO - Nella giornata di ieri il ventitreenne esterno offensivo della Nazionale non aveva raggiunto gli ormai vecchi compagni, che lo attendevano a Moena, nel ritiro della Fiorentina presentando un certificato medico con il quale ha attestato di essere affetto da una gastroenterite acuta. Bernardeschi avrebbe dovuto presentarsi già lunedì, ma la società gli aveva concesso tre giorni supplementari di vacanza: scelta presa per evitare tensioni alla squadra al lavoro, visto che il giocatore è nel mirino dei tifosi viola. Infatti nella notte è apparso un altro striscione contro il giocatore allo stadio Franchi dopo quello esposto tra domenica e lunedì. I tifosi gli hanno dedicato parole dure: «Mandi il certificato da finto malato... Lo stile Juve hai già incarnato. Coniglio!».