Morata, ora è ufficiale: ha firmato col Chelsea per 5 anni

LONDRA - Il Chelsea ha presentato ufficialmente il nuovo acquisto Alvaro Morata. Lo spagnolo proveniente dal Real Madrid ha firmato un contratto quinquennale e partirà per raggiungere il resto della rosa nella tournée asiatica.

Alvaro Morata is a Chelsea player! #WelcomeMorata https://t.co/yuHM6IWcOC

VINCERE - Dopo la firma, Morata ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore dei Blues: «Sono così contento di essere qui. E' un'emozione incredibile essere parte di questo club. Non vedo l'ora di impegnarmi e di segnare per vincere il maggio rnumero di trofei possibile».

I COSTI - Secondo quanto riporta il 'Telegraph', i campioni d'Inghilterra verseranno 58 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro, nelle casse del Real per Morata, che percepirà uno stipendio di circa 9 milioni di euro l'anno.

A message from the new boy, @AlvaroMorata...#WelcomeMorata pic.twitter.com/zcNI9CGC1h