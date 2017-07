Barcellona, Valverde: «Dybala? Mi piace, ma preferisco i miei»

NEW YORK - Allenamento e conferenza stampa alla Red Bull Arena per il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde in attesa della sfida contro la Juventus. Si parla ovviamente di mercato, con le voci che vorrebbero Neymar a un passo dal Psg: «Questo è il momento dei rumors - ha detto - lo sappiamo, ma non è il caso di commentare. Vogliamo che Neymar resti, è un grande calciatore. Se accadrà qualcosa in futuro, ci penseremo. Dybala? Lo conoscono tutti e ci piace, ma mi piacciono di più i miei giocatori».

Per Valverde sarà la prima partita da tecnico del Barcellona: «Sto vivendo normalmente e con grande aspettativa questa vigilia. Non vedo l'ora di vedere la mia squadra in campo».