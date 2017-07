Juventus, adesso si punta tutto su Emre Can

Il centrocampista tedesco del Liverpool è in pole

TORINO - [...] Probabile, invece, un’accelerazione sul fronte Emre Can all’inizio della prossima settimana. Il giocatore piace molto, viene considerato un profilo particolarmente interessante per l’età (23 anni) e la già notevole esperienza internazionale. Il dinamico centrocampista ha il contratto che scade nel 2018 e questo abbassa il potere contrattuale del Liverpool. Tuttavia i Reds chiedono 35 milioni di euro, somma che la Juventus decurterebbe volentieri di una decina di milioni. Al momento è all’opera l’agente di Emre Can, dal quale la Juventus attende notizie tra lunedì e martedì [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale di Tuttosport