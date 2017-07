Calciomercato, in Inghilterra: «Chelsea, Conte pensa a Candreva»

La testata inglese "The Sun" parla di un possibile tentativo dei "Blues" di Antonio Conte per l'esterno dell'Inter, cercato già da nei mesi scorsi

TORINO - Antonio Candreva sarebbe finito nel mirino di un altro Antonio, Conte, l'allenatore del Chelsea. A scriverlo, in Inghilterra, è il sito del Sun, secondo cui la squadra detentrice della Premier League si sarebbe tuffata sull'esterno dell'Inter dopo aver perso Danilo, il tezino del Real Madrid in procinto di passare al Manchester City. Per quanto di ruoli differenti, nella testa dell'ex tecnico della Juventus e della Nazionale il calciatore nerazzurro può coprire la fascia allo stesso modo di come ha fatto nella passata stagione Moses, costituendone una buona alternativa.

L'OFFERTA - Per Candreva, che l'Inter ha acquistato la scorsa estate dalla Lazio per circa 22 milioni di euro, il Chelsea di Conte sarebbe pronto ad offrire oltre 25 milioni, scrive il Sun.