Dalla Spagna: «L'alternativa a Neymar non è Dybala, ma Griezmann»

MADRID (SPAGNA) - Nessuna clausola pro Barcellona, nessun desiderio di Dybala di giocare al Camp Nou, la verità, secondo Don Balon, sarebbe un'altra. I blaugrana avrebbero già trovato il sostituto di Neymar, ma non si tratta dell'attaccante argentino della Juventus. Stando a quanto riportato dal portalo spagnolo, l'obiettivo numero uno del club catalano, nel caso in cui il brasiliano dovesse volare al Psg per 222 milioni di euro, sarebbe Antoine Griezmann. Il "diavoletto" francese piace tantissimo alla dirigenza blaugrana che lo vorrebbe anche soffiare alla concorrenza del Real Madrid e la sua esperienza nella Liga lo mette in cima ai desideri del Barcellona. I piani alti del Camp Nou, però, sono a conoscenza del fatto che convincerlo a lasciare l'Atletico Madrid, soprattutto in questo periodo di blocco di calciomercato per i colchoneros, non sarà per niente facile, ma sarebbero anche disposti ad aspettare gennaio o la prossima stagione per assicurarsi uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale.

