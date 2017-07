Juventus, ufficiali tre colpi per la Primavera: Portanova, Kameraj e Kulenovic

TORINO - La Juventus non smette mai di pensare al futuro. I bianconeri hanno assestato tre colpi di peso per rinforzare la Primavera di mister Dal Canto. Il primo acquisto è Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 proveniente dalla Lazio, figlio d'arte del difensore Daniele, ex di Bologna, Siena e Genoa, che nella passata stagione ha anche partecipato al campionato Primavera. E' stato lo stesso club biancoceleste ad annunciare l'accordo con la Juve con un comunicato sul sito della società: «La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore giovane di serie Manolo Portanova alla Juventus FC S.p.A.».

KAMERAJ E KULENOVIC - La Juve non si è fermata a Portanova assicurandosi anche Sandro Kulenovic, attaccante classe 1999 proveniente dal Legia Varsavia e cresciuto nel settore giovanile della Dinamo Zagabria, e Cendrim Kameraj, attaccante e ala classe 1999 prelevato dal Lucerna. La Juventus ha già depositato i contratti dei tre giocatori.