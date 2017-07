Chelsea, Conte confessa: «Ho pensato di andare via»

LONDRA (INGHILTERRA) - Ha da poco firmato un adeguamento di contratto milionario con il Chelsea, ma le idee di Antonio Conte non sono sempre state chiarissime. L'ex allenatore della Juventus ha confessato al "Sunday Mail" di aver pensato di lasciare la Premier League e i Blues per nostalgia della propria famiglia: «E' stata la mia prima stagione in Inghilterra, un nuovo Paese senza la mia famiglia, ed era importante che capissi la mia situazione in ogni aspetto. Di certo, mi sono goduto la stagione in Inghilterra e con il Chelsea. Ma devo essere onesto, è stata molto dura per me e per la mia famiglia. Quando vinci, pensi che tutto sia semplice, ma non è così. - continua poi Conte - Un'altra stagione senza la mia famiglia sarebbe stata molto dura, molto difficile. Mia figlia si trova in un'età in cui è molto importante vedere la sua crescita, stare ogni giorno con lei. E lo stesso vale per mia moglie. Stanno arrivando. La mia famiglia è molto importante. Penso che questo dimostri il mio legame con il Chelsea, con questo progetto, con l'obiettivo, lo ripeto, di costruire qualcosa d'importante. Adesso però ho deciso di continuare il mio cammino con il club. Abbiamo trovato il giusto modo di vedere il futuro di questo club. Lo ripeto, siamo un grande club, ma non possiamo commettere errori».

MORATA PRIMA SCELTA - «Volevo Morata quando ero alla Juventus. Era molto giovane ai tempi, ma con l'esperienza accumulata in bianconero e al Real Madrid, credo sia pronto per il Chelsea. Lui e Lukaku sono allo stesso livello, prime scelte per grandi club come Chelsea e United».