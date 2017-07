Milan, manca l'accordo col Marsiglia per la cessione di Bacca

MILANO - Il Milan vuole cedere Carlos Bacca: nonostante l'attaccante sia stato inserito nella lista per il preliminare d'Europa League contro il Craiova, Montella ha già deciso di non convocarlo per non pregiudicare eventuali trattative per la sua partenza.



COL MARSIGLIA NON C'E' ACCORDO - Il classe '86 ha altri tre anni di contratto col Milan con un ingaggio elevato (3,5 milioni di euro), ma Mirabelli e Fassone stanno cercando una soluzione ottimale che consenta al club di evitare una minusvalenza: arrivato per 30 milioni di euro dal Siviglia appena due anni fa, ne servono almeno 18 per coprire l'investimento (considerato il valore già ammortizzato). In Francia parlano di Bacca a un passo dal Marsiglia, ma in realtà il club francese ha contattato direttamente l'agente del colombiano trovando un accordo di massima, tuttavia non ha mai parlato col Milan: l'intenzione è quella di chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, soluzione che i rossoneri non gradiscono, ecco perchè l'accordo tra le parti è tutt'altro che vicino.





Davide Russo de Cerame