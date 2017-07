Liverpool, Emre Can torna in gruppo in attesa della Juventus

Il centrocampista tedesco riprenderà a lavorare con i compagni ma domenica potrebbe non partire con loro per la seconda fase di ritiro in Germania twitta

TORINO - Sono giorni decisivi per il futuro di Emre Can, 23enne tedesco del Liverpool ormai da tempo nel mirino della Juventus. Il centrocampista, reduce dalla Confederations Cup giocata con la Germania, è tornato ad allenarsi domenica scorsa da solo mentre i compagni erano impegnati nella tournée di Hong Kong (vinta la 'Premier League Asia Trophy 2017' grazie al 2-1 rifilato al Leicester in finale). Da questa mattina invece, come comunicato dai 'Reds', Emre Can tornerà ad allenarsi con il resto dei compagni in vista della partenza di domenica alla volta della "sua" Germania dove il tecnico Jürgen Klopp dirigerà la seconda fase della preparazione estiva. Un viaggio che il mediano potrebbe saltare qualora andassero in porto i piani della Juventus, pronta ad affondare il colpo con il Liverpool nelle prossime 48 ore approfittando del fatto che il calciatore ha un solo anno di contratto con gli inglesi e ha finora rifiutato il rinnovo.