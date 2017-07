Dalla Spagna: «La Juventus non molla N'Zonzi»

Secondo la stampa iberica non c'è solo Emre Can del Liverpool nei piani bianconeri: resta forte l'interesse per il mediano francese del Siviglia che aspetta i campioni d'Italia

TORINO – Se il Emre Can del Liverpool sembra ora in cima alla lista dei rinforzi per il centrocampo, la Juventus non molla comunque gli altri obiettivi tra i quali spicca anche il nome del francese Steven N’Zonzi del Siviglia. Secondo quanto afferma il quotidiano ‘As’ infatti, il club andaluso «continua ad essere in ansia per il futuro del calciatore francese, perno della mediana nelle ultime due stagioni ma nel mirino della Juve. Il Siviglia, conscio della possibilità di un suo addio, sta studiando delle alternative e anche se il nuovo tecnico Berizzo continua a tenerlo al centro dei suoi piani l’entourage del calciatore spera in uno sforzo ulteriore della Juventus». Uno sforzo che sul piano pratico è rappresentato dai 40 milioni della clausola rescissoria pretesa dal Siviglia.