Sampdoria, Ferrero: «Schick? Andrà dove lo porterà il cuore, ma non alla Juve»

TORINO - Massimo Ferrero ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport' a proposito del caso che vede al centro Patrk Schick, per il quale la Juventus ha fermato la trattativa a seguito di problemi fisici. La Sampdoria lo ha tolto dal mercato, ma per il presidente blucerchiato ricorda che «nel calcio le cose certe al 100% non esistono. Schick sta benissimo. È come se uno ha avuto un'influenza e gli passa, quando qualcuno si fa male a una gamba non si fanno tutte queste storie». Ma se dovesse andarsene «andrà dove lo porterà il cuore, non credo alla Juventus».

CASSANO - A Ferrero è stato chiesto anche dell'ultima vicenda su Fantantonio: «Io ho una bellissima impressione di Cassano, per me è un talento vero. Lui ha fatto una scelta, da quel che leggo, dato che non lo sento da un po': ha scelto la famiglia, ma non credo che smetterà di giocare a calcio. Un colpo da cinema? Più un colpo da Cassano».