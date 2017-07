Inter, Thohir difende il mercato: «Le stelle sono già in squadra»

SINGAPORE - «Non compriamo delle stelle perché sono già in squadra, ne abbiamo già tante», parola del presidente dell'Inter Erick Thohir, che da Singapore risponde ai dubbi sulla campagna acquisti nerazzurra. «Siamo pronti a operare in entrata - ha aggiunto - ma dipende da cosa vuole Luciano Spalletti. Abbiamo preso Skriniar e venduto Andreolli, ceduto Banega e comprato Borja Valero. Per bilanciare la squadra, dobbiamo prima vendere dei giocatori e poi comprarne degli altri».

PARAGONI CON IL MILAN - Inevitabili i paragoni con il mercato del Milan: «Hanno un nuovo investitore, ma anche Suning, quando è arrivata all'Inter nella scorsa stagione, ha comprato almeno cinque big, ovvero Kondogbia, Eder, Joao Mario, Gabigol e Antonio Candreva. Non paragonate l'Inter al Milan perché nella prossima stagione dovremo concentrarci soltanto sulla Serie A». Poi il commento sull'arrivo sulla panchina dell'Inter di Luciano Spalletti: «E' bravo, è un tecnico di livello internazionale e dal carattere forte e professionaleßcome lui che dovrebbero imparare gli allenatori indonesiani. Perché nel calcio, si sa, ci sono alti e bassi».