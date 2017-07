Calciomercato, il Nizza non lo vuole: Dalbert verso l'Inter

MILANO - Una manciata di minuti, forse gli ultimi con il Nizza. Sembrano in aumento le chances di vestire la maglia dell'Inter per Henrique Dalbert, il mancino brasiliano che nel preliminare di Champions League contro l’Ajax si è dovuto accontentare di entrare in campo nel finale senza lasciare il segno. Non una decisione legata al mercato, sussurrano dalla Costa Azzurra, ma una scelta tecnica viste le recenti prestazioni deludenti del brasiliano nelle ultime amichevoli estive che avevano già convinto Favre a sperimentare Sarr a sinistra nell’ultimo test contro il Moenchengladbach. Chi lo segue da vicino ammette che la lunga trattativa può aver avuto delle ripercussioni sul rendimento in campo. Una situazione che ha obbligato Favre a fare scelte pesanti, forse anche per prepararsi a un addio che potrebbe diventare inevitabile tra pochi giorni, dopo il match di ritorno contro l’Ajax.

