Barcellona, caccia al dopo Neymar: «Meglio Griezmann di Dybala».

TORINO - Nel caso, malaugurato per il tifo blaugrana, Neymar dovesse lasciare il Barcellona, il club catalano avrebbe già individuato il successore: Antoine Griezmann. Lo scrive oggi 'Marcà, secondo cui il 26enne attaccante francese dell'Atletico Madrid e che ha una clausola rescissoria di 100 milioni, sarebbe stato individuato dalla dirigenza del Barca per sostituire il fuoriclasse brasiliano. Per caratteristiche tecniche, infatti, Griezmann si sposerebbe meglio di Dybala e Couthino al gioco dei blaugrana. Il problema, semmai, sarà convincere l'Atletico Madrid a lasciar partire il giocatore, visto che il club colchoneros ha il mercato in entrata bloccato fino a gennaio. Però, se davvero la proprietà qatariota del Psg dovesse pagare la clausola di Neymar (222 milioni), versarne 100 all'Atletico non sarà certo un problema.

