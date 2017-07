Manchester United-Matic, accordo a un passo. Ciao Juventus?

TORINO - Potete tirare la linea sul nome di Matic nella lista calciomercato della Juventus. Il centrocampista sembra aver scelto infatti il Manchester United. Segnali chiari che arrivano dall'Inghilterra, conferme anche da Sky Sport: Josè Mourinho ha convinto il giocatore in rotta con il Chelsea. In realtà la Juventus aveva mollato già da qualche settimana la pista, svoltando su Emre Can, N'Zonzi e Matuidi. Cambiando l'ordine di questi tre, ecco in prima fila il nome del centrocampist a del Paris Saint Germain.