Un misterioso post di Keita scatena i tifosi di Juventus, Inter e Napoli

TORINO - Keita Balde Diao è oggi l’uomo del mercato in Italia. A un anno dalla scadenza del contratto con la Lazio, che ha tentato invano un rinnovo ‘last minute’ in pieno stile Lotito per non perderlo a parametro zero nel giugno del 2018, sembrava destinato ad approdare alla Juventus ma su di lui è pronta ora a scatenarsi una sorta di asta. I campioni d’Italia hanno così provato a intavolare una trattativa con il club capitolino, convinti a fare uno sforzo economico (ma senza svenarsi per un calciatore che potrebbe arrivare gratis tra qualche mese) dall’interesse mostrato dalle milanesi e da due club stranieri prima e poi dal Napoli, piombato nelle ultime ore sul senegalese forte di un’offerta da 30 milioni per la Lazio.

IL POST - Ad alimentare ulteriori voci e ad accendere ancora di più i fari su di lui ci ha pensato poi lo stesso Keita, con un post su Instagram che ha inizialmente scatenato i tifosi biancocelesti ma anche quelli che lo vorrebbero vedere nella propria squadra. Un post apparentemente enigmatico, con una foto in bianco e nero di lui in maglia Lazio durante l’allenamento e sotto al suo ‘nickname’ (keitabalde14) una semplice scritta: Bayern, Germany. È bastato questo per mettere in allarme tutti quelli che lo hanno visto come un messaggio alla formazione bavarese allenata da Carlo Ancelotti, tanto che sia i napoletani che gli juventini e gli interisti nei commenti lo hanno invitato a scegliere le proprie squadre. Gli unici arrabbiati i tifosi laziali, ormai rassegnati a perdere quello che era uno dei beniamini più amati ed eroe degli ultimi trionfali derby vinti alla fine della passata stagione. Ma se la partenza sembra ormai certa (se non ora a gennaio o la prossima estate), la sua prossima destinazione non sarà la squadra bavarese perché il mistero di Instagram è stato risolto: la Lazio ieri era infatti in Germania, dove ha battuto 3-1 il Bayer Leverkusen in amichevole, e la scritta sotto il ‘nickname’ altro non era che la ‘localizzazione’ scelta dal 22enne attaccante senegalese al momento di pubblicare il suo post.