Juventus: Garay in pole per la difesa.  Idea Felipe per gennaio

TORINO - Benatia e Rugani nel primo tempo, Barzagli e Chiellini nel secondo. L’amichevole contro la Roma negli Stati Uniti ha ricordato come Massimiliano Allegri abbia un imbarazzo senza eguali in Italia nello scegliere la propria coppia di centrali difensivi. Imbarazzo che Beppe Marotta e Fabio Paratici intendono aumentare mettendo a disposizione del tecnico un quinto elemento, che rimpiazzi numericamente Bonucci: tenendo così la Juventus al riparo dai rischi legati a infortuni e squalifiche. Vista la citata abbondanza, però, i dirigenti bianconeri possono muoversi con calma. Forse abbastanza calma da attendere gennaio. Cambio di status Nella sessione invernale del mercato la Juventus potrebbe avere un obiettivo in più da puntare. Un obiettivo che piace e che è già stato preso in considerazione nei mesi scorsi: Felipe del Porto. L’interesse (condiviso dal Real Madrid) non è mai sfociato in trattativa perché il ventottenne centrale è brasiliano e la società bianconera, una volta preso Bentancur, si è trovata con un solo posto da extracomunitario a disposizione, poi occupato da Douglas Costa. Felipe però ha avviato l’iter per ottenere il passaporto italiano: non lo avrà in tempo per questa sessione di mercato, ma prima di gennaio dovrebbe essere comunitario. [...]

