Del Fabro, in 5 chiedono il prestito alla Juventus

TORINO - È appena approdato alla Juventus e c’è già la fila di società che lo vorrebbero in prestito. Sembra piacere proprio a molti Dario Del Fabro, promettente difensore centrale classe 1995, passato dal Cagliari in maglia bianconera nell’ambito dell’operazione che ha portato Filippo Romagna in rossoblù e costato - a bilancio - 4,5 milioni di euro. Avrebbero chiesto informazioni sul 22enne, pronte a prenderlo in prestito, il Frosinone, l’Entella, il Carpi, il Cesena e il Venezia. La dirigenza juventina si è presa un po’ di tempo per valutare quale può essere la soluzione migliore per la crescita di Del Fabro, che è reduce da una positiva stagione a Pisa, in serie B.