Keita vuole la Juventus: Marotta a oltranza

TORINO - Prove di dialogo tra Juventus e Lazio per Keita. Beppe Marotta sta gettando le basi per discutere con Claudio Lotito, ostico a cedere il giocatore ai bianconeri, ma consapevole di dover perdere l’attaccante per evitare che se ne vada a parametro zero. Il dirigente juventino ha un’arma da sfruttare: la volontà di Keita di approdare a Torino, visto che ha già respinto a giugno il Milan e sembra disposto a fare altrettanto con Inter e Napoli. Però il gap tra richiesta e offerta (Lotito vuole 30 milioni, prezzo altissimo per un giocatore che si svincola l’estate prossima, la Juventus ne offre 15 più bonus fino a 20) è ampio e ci vorrà molta diplomazia - oltre a un ritocco delle cifre da ambo le parti - per arrivare a una conclusione che soddisfi tutti. Lotito sperava nell’effetto asta, ma al momento non sta decollando perché l’Inter non ha rilanciato. Si sarebbe invece reinserito Aurelio De Laurentiis con contatti quotidiani con il collega laziale [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale di Tuttosport