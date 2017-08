Calciomercato, Valencia-Juventus: oltre Garay anche Lemina e Cancelo 

TORINO - Non solo Ezequiel Garay: a scaldare il mercato tra Juventus e Valencia ci sono anche Joao Cancelo e Mario Lemina. Il terzino destro portoghese è da tempo nel mirino bianconero, ma il club spagnolo non è intenzionato a lasciarlo partire quest’estate. Una posizione che non turba troppo la società bianconera: con la permanenza di Lichtsteiner sempre più probabile e l’arrivo di De Sciglio il settore è coperto e alla Juventus può andar bene ragionare del 23enne portoghese in vista della prossima stagione. Discussione in cui, oltre ai buoni rapporti consolidati con il recente passaggio di Neto al Valencia, potrebbe pesare anche Mario Lemina. Il club andaluso è infatti molto interessato al centrocampista gabonese. La società bianconera non intende cederlo per meno di 15 milioni e questo mette i diversi club di Premier interessati, a cominciare dal Watford, in una posizione di vantaggio rispetto agli spagnoli. Che però hanno la carta Cancelo...