Torino e Simeone: Lukic diventa una chiave per il Genoa

TORINO - Simeone resta caldo per il Toro. Perché in caso di necessità potrebbe sostituire Belotti ma nello stesso tempo giocare al suo fianco, soprattutto nelle partite al Grande Torino. Il ds Petrachi, per la seconda volta in pochi giorni, ha contattato il Genoa. Anzi, a dire il vero questa volta è stato Preziosi a farsi vivo. Su consiglio di Juric ha chiesto ai granata Lukic, giovanissimo centrocampiosta serbo. Ovviamente l’uomo-Toro ne ha approfittato per scaldare la trattativa Simeone. In un primo tempo l’offerta era 15 più tre di bonus legati a presenze e gol. Adesso Petrachi ho proposto 13 più Lukic. Il giovane granata ha un largo margine di miglioramento ma in questo Toro, soprattutto con il nuovo sistema di Sinisa, rischia di non trovare spazio. Ecco, allora, che il discorso si è rafforzato su queste basi. Su Simeone, sia chiaro, c’è sempre la Fiorentina che nel momento in cui venderà Kalinic [...]

