Calciomercato Inter, Karamoh arriva entro 48 ore

MILANO - Chi segue da vicino la trattativa, spiega come Yann Karamoh sia piuttosto arrabbiato per non essere ancora sbarcato a Milano. Attesa che dovrebbe essere ormai breve, considerato che al massimo entro le prossime 48 ore dovrebbe esserci l’attesa fumata bianca tra Inter e Caen. Operazione da 7-8 milioni, bonus inclusi, quella per la stellina dell’Under 21 francese. In società è stato oggetto di dibattito l’opportunità di cedere Karamoh in prestito: alla fine è stato deciso che il ragazzo resterà a imparare tutti i segreti del ruolo da Candreva e Perisic avendo peraltro in Spalletti un allenatore che si fa problemi a lanciare i giovani.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

INTER, SVOLTA VECINO. LA FIORENTINA: "VIA LIBERA PER VISITE"