Dalla Spagna: «E se fosse Dybala a rifiutare il Barcellona?»

BARCELLONA - Ieri il sondaggio che ha incoronato Paulo Dybala come principale oggetto dei desideri tra i tifosi del Barcellona. Oggi un lungo editoriale in cui si fa un'analisi della situazione. Il "Mundo Deportivo", uno dei principali quotidiano sportivi spagnoli molto attento alle "cose di casa" targate Barça, continua a seguire la pista che vorrebbe il fuoriclasse argentino della Juventus a Barcellona per il dopo Neymar. Il gradimento dei tifosi blaugrana per la Joya è impressionante, basta leggere i risultati del sondaggio.

Il sogno di Dybala è sempre stato, secondo la stampa spagnola, quello di giocare accanto al suo idolo Leo Messi. Ma lo stesso Dybala è ormai scettico: il Barcellona non sembra muoversi in maniera decisa per portarlo in blaugrana, tant'è che non sarebbe mai stato contattato il suo entourage. Tra la Juventus e Dybala esisterebbe, secondo il "Mundo", un accordo verbale, una clausola di 120 milioni che potrebbe liberarlo nonostante il contratto fino al 2021. Dybala è in costante contatto con Messi che al presidente Bartomeu ha chiesto solo una cosa in cambio del suo rinnovo: rinforzare la squadra. Ma per ora non arriveranno né Verratti, né Dembelé, né Coutinho. Nemmeno Dybala al momento sembra rientrare nei piani del club, ed è lo stesso giocatore della Juve a non essere convinto della sua funzionalità al progetto tecnico di Valverde.

