Calciomercato Juventus, Del Fabro in prestito al Novara

Il difensore classe 1995, acquistato dai bianconeri nell'operazione Romagna al Cagliari, torna in Serie B dopo l'esperienza al Pisa

TORINO - Il Novara ha ufficializzato sul proprio profilo Twitter l'arrivo in prestito del difensore della Juventus Dario Del Fabro. Il centrale 22enne, arrivato in bianconero a titolo definitivo nell'operazione che ha portato al Cagliari l'ex giocatore della Primavera juventina Filippo Romagna, torna in Serie B dopo l'esperienza della passata stagione al Pisa dove ha collezionato 33 presenze.

Le ultime notizie sul Calciomercato della Juventus