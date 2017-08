Calciomercato, dalla Spagna: «La Juventus ha in mano Kuscevic»

MADRID (SPAGNA) - La Juventus non perde mai d'occhio il mercato dei giovani e, dopo l'arrivo di Bentancur, un altro giovane sudamericano potrebbe unirsi alla banda bianconera in questa fase del calciomercato. Secondo quanto riportato da "Don Balon", la Vecchia Signora starebbe puntando Benjamin Kuscevic. Il difensore 21enne, oggi all'Universidad Catolica, ha un passato in Europa con l'Under 19 del Real Madrid, e potrebbe essere lui il prospetto che occuperà la casella lasciata vuota da Bonucci in difesa.

PASSATO MERENGUE - Nell'agosto del 2014, quando Kuscevic ha solo 18 anni, il Real Madrid lo preleva dall'Universidad Catolica: il difensore cileno si mette in mostra con buone prestazioni, ma i blancos decidono di non far valere il diritto di riscatto a 4 milioni di euro, forse eccessivo per un difensore da poco maggiorenne. Adesso Kuscevic potrebbe firmare con la Juventus e per una cifra anche superiore rispetto a quella chiesta al Real Madrid viste le 23 presenze in prima squadra con l'Universidad Catolica tra Primera Division e Copa Libertadores.

