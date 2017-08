Calciomercato Torino, Donsah ora è più vicino

TORINO - Forse la telenovela Donsah sta per arrivare alla sua conclusione granata. Il Bologna, tramite il ds Bigon, chiede sei milioni mentre Petrachi era arrivato ad offrirne quattro. Adesso il Toro ha alzato la sua asticella a cinque milioni. Uno subito più quattro di riscatto obbligatorio. Le due società si sono date appuntamento per i prossimi giorni per raggiungere l’intesa. A queste nuove condizioni è possibile che arrivi la fumata bianca.

TORO, COLPO IN DIFESA

Il giocatore, assieme a Duncan del Sassuolo, è il preferito da Mihajlovic per sistemare il centrocampo. Crisetig era un’alternativa da tenere in considerazione ma se i granata riescono a chiudere per Donsah il cerchio si chiude. Con lui il centrocampo diventerebbe inossidabile considerando anche Baselli, Acquah e Obi. Insomma, Sinisa non avrebbe di che lamentarsi in vista dell’inizio della stagione ufficiale.

LE ULTIME DI MERCATO

