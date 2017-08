Calciomercato Torino, dalla Spagna ripropongono Guidetti

TORINO - John Guidetti, 25 anni, svedese del Celta Vigo, con il contratto in scadenza nel 2020, giocatore che i granata avevano già seguito un paio d’anni fa, è stato offerto al Toro. Ma Petrachi, al momento, ha altre idee, altri obiettivi. C’è sempre Zapata in pugno e si aspettano i preliminari di Champions del Napoli per concludere un discorso già avanzatissimo. Eppoi il giovane Cutrone del Milan che i granata vorrebbero in prestito con diritto di riscatto. Insomma, prima di Guidetti ci sono altre situazioni che il Toro ha preso in considerazione da tempo.

COLPO IN DIFESA

TUTTO SUL TORINO