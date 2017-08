Juventus-Emre Can: è l’ultima chiamata

TORINO - Non serviva Wembley per convincersi della necessità di acquistare un centrocampista, ma la sconfitta contro il Tottenham ha reso ancor più urgente tale esigenza. Marchisio è già carico, Khedira è un diesel che va comunque utilizzato con cautela e Pjanic non potrà giocarle tutte: il vuoto va colmato. Beppe Marotta e Fabio Paratici non tornano in pista oggi, perché in realtà non si sono mai fermati.

Ora, però, è arrivato il momento di “quagliare”: sotto, dunque, con Emre Can la cui situazione contrattuale al Liverpool non tranquillizza nessuno. I Reds non gli rinnovano l’accordo in scadenza nel 2018 malgrado Jurgen Klopp sia disposto a tutto pur di trattenere il tedesco. E la Juventus, forte di un pressing insistente su chi conosce bene il 23enne, non perde le speranze: siamo all’ultima curva di un GP che in settimana può vedere la monoposto bianconera tagliare il traguardo con le braccia al cielo.

