Calciomercato, per Schick è sempre Juventus-Inter

TORINO - A metà settimana Patrik Schick si presenterà al Policlinico Gemelli di Roma per le visite programmate dopo le cinque settimane di stop forzato per l'infiammazione cardiaca che ha congelato il suo passaggio alla Juventus. Dovesse - come è convinzione comune - ottenere l'idoneità, si riaprirebbe la partita che ha come protagoniste, oltre ai bianconeri, Inter e la stessa Sampdoria. Eh sì perché la prima scelta del ragazzo (grazie alla buona stella di Nedved) è sempre la Juventus ma Marotta preferirebbe che Schick rimanesse alla Samp almeno fino a gennaio avendo in questo momento altre priorità sul mercato. La Samp, al contrario, vorrebbe monetizzare e l'Inter è pronta a garantirgli 30,5 milioni pagabili in tre anni: Ferrero - non a caso - ha dato mandato a un intermediario di fiducia di prendere un attaccante che possa sostituire in rosa Schick. Ma c'è dell'altro perché l'Inter - che ha iniziato un pressing costante sull'entourage del giocatore - ha pareggiato l'offerta economica della Juventus, mettendo sul piatto un quinquennale da 1,8 milioni a stagione, corteggiamento che sta alquanto lusingando chi cura gli interessi del ragazzo, ovvero quel Pavel Paska che è pure agente del neo-interista Skriniar.

